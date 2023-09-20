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20:50, 20 сентября 2023Бывший СССР

В МИД высказались о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Захарова: неблагодарность миротворцам РФ не омрачит их подвиг в Карабахе
СюжетОбострение в Нагорном Карабахе:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Неблагодарность российским миротворцам в Нагорном Карабахе не омрачит их подвиг, однако она «вечным позором ляжет на клеветников». Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.

«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе», — указала дипломат. Захарова добавила, что «черная неблагодарность» никак не омрачит их подвига, совершенного в Нагорном Карабахе. При этом, как она отметила, все это коснется клеветников, которые подвергали сомнению деятельность миротворцев России.

Ранее в Минобороны доложили, что после очередного обстрела в районе поселения Джанятаг в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы. В тот момент они возвращались с наблюдательного поста на машине. Минобороны не раскрыло число находившихся в машине человек.

19 сентября российские миротворцы также попали под обстрел в Нагорном Карабахе — это произошло, когда они сопровождали гражданское население. В тот момент никто не пострадал. Поврежден был лишь один бронированный транспортер.

В Минобороны также объявили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают выполнять свои задачи, несмотря на обострение обстановки. В ведомстве напомнили, что они эвакуируют мирное население из опасных регионов.

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