В США показали военные казармы с тараканами и нечистотами

Fox News: правительство США показало военные казармы с тараканами и нечистотами

Американские военнослужащие сталкиваются с ужасными условиями жизни в казармах, что потенциально ставит под угрозу их здоровье и безопасность, а также наносит ущерб моральному духу. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на отчет Счетной палаты США.

Следователи из Счетной палаты США посетили 12 военных объектов и опросили военнослужащих. Многие из них жаловались на грязную воду, небезопасную для питья, сломанные кондиционеры и системы отопления. Кроме того, специалисты выявили проблему с вредителями вроде тараканов и клопов, а также сквоттеров (людей, самовольно поселяющихся на незанятой территории — прим. «Ленты.ру»), которые пробирались в казармы.

При этом на одном из объектов следователям заявили, что «военнослужащие несут ответственность за очистку от биологических отходов», если кто-то из их сослуживцев решит наложить на себя руки.

В правительственный доклад вошли фотографии состояния военных казарм, на которых можно увидеть туалеты с нечистотами, треснувшие канализационные трубы, токсичную плесень и грибок. На других кадрах запечатлено имущество сквоттеров.

В Счетной палате заявили, что проблемы, описываемые в отчете, являются результатом хронического пренебрежения и недостаточного финансирования, поскольку «военные чиновники предпочитали тратить ограниченные средства на объекты, считающиеся более приоритетными, чем казармы».

Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор Грин выступила против новой помощи Украине, заодно раскритиковав Министерство обороны за условия жизни военных в стране. По ее словам, Пентагон требует больше денег на Украину, в то время как его военнослужащие живут на базах, где обнаружена «масса коммунальных неудобств».