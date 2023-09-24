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18:18, 24 сентября 2023Мир

Конгрессвумен раскритиковала Пентагон за живущих в нечистотах военных США

Грин: Пентагон требует денег для Украины, пока его военные живут в нечистотах

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин выступила против новой помощи Украине, заодно раскритиковав министерство обороны за условия жизни военных в стране. Об этом она заявила в социальной сети Х (бывшая Twitter).

По словам Грин, Пентагон требует больше денег на Украину, в то время как его военнослужащие живут на базах, где обнаружена «масса коммунальных неудобств». «Я не буду голосовать за финансирование войны, в то время как с нашими военными обходятся хуже, чем с мусором», — заявила конгрессвумен.

Так она отреагировала на публикацию Fox News со ссылкой на правительственный доклад, в котором описаны условия жизни многих военнослужащих в своих казармах по всей стране — прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, грязь, тараканы и несанкционированное присутствие бродяг. Все это было выявлено на 12 военных базах.

Ранее Марджори Тейлор Грин раскритиковала представителя теробороны ВСУ американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло, которая угрожала российским журналистам.

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    Илона Палей
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