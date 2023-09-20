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23:18, 20 сентября 2023Мир

Конгрессвумен раскритиковала представителя теробороны ВСУ за угрозу журналистам

Конгрессвумен Грин назвала спикера ВСУ Эштон-Чирилло транс-пропагандистом из ЦРУ
Сара Эштон-Чирилло

Сара Эштон-Чирилло. Фото: TDF Media

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс в соцсети X раскритиковали представителя теробороны ВСУ американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло, которая угрожала российским журналистам.

«Этой стране нужен мирный договор, а не транс-пропагандист из ЦРУ, требующий, чтобы украинцев продолжали убивать, чтобы элиты продолжали получать долю кровавых денег», — написала чиновница.

Трансгендерного спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности.

В августе трансгендер уже оправдывалась за слова о том, что российские военные не являются людьми. «Шутки — это, я полагаю, не то, что разрешено в России», — сказала она.

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    Юлия Мискевич
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