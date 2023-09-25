Власти Крыма назвали фейком приказ Аксенова об эвакуации жителей с полуострова

Советник главы Крыма Крючков назвал фейком приказ Аксенова об эвакуации жителей

Информация о том, что глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об эвакуации жителей полуострова из-за «нарастающей угрозы», не соответствует действительности. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

Крючков опубликовал скриншот из чата «Крым.Эвакуация», в описании которого говорится об объявлении Аксеновым эвакуации жителей и о скором переходе Крыма «в юрисдикцию Украины». В чате также сообщается, что места сбора жителей будут публиковаться в группе.

«Очередные вбросы и фейки врага. Ничего нового, просто напоминаем, что доверяем только официальной, информации в СМИ и на верифицированых официальных страницах», — написал Крючков.

Он призвал жителей полуострова отписаться от чатов в случае, если они им неизвестны, и соблюдать «информационную гигиену».

Ранее депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением депрессии от неудач на фронте призыв украинских властей к жителям Крыма покинуть полуостров на период «деоккупации». Так он ответил на заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук — она призвала покинуть полуостров и переждать «деоккупации» на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах.