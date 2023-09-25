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03:16, 26 сентября 2023Россия

В Госдуме рассказали о мерах по защите россиян от мошенников

Депутат ГД Кравченко: возможности мошенников стали существенно ограничены

Фото: Unsplash

Возможности мошенников уже существенно ограничены, что в значительной степени повышает уровень защиты граждан. Тем не менее, работа по совершенствованию безопасности персональных данных россиян продолжается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Денис Кравченко.

«Мы, как законодатели, понимаем важность противодействия телефонным мошенникам, именно поэтому нами еще в прошлой сессии был принят масштабный законопроект, который существенно ограничивает возможности мошенников и повышает степень защиты граждан. Например, теперь банки обязаны сверять адресатов переводов с базой данных потенциальных мошенников, которую ведет Центральный банк РФ (ЦБ)», — сказал политик.

Также он напомнил, что банковские организации могут замораживать на два дня распоряжения по подозрительным операциям. Предполагается, что в этот срок человек должен понять, что стал жертвой мошенников и отменить транзакцию.

«Кроме того, весь банковский сектор России продолжает работу по повышению степени охраны персональных данных граждан. Мы находимся в постоянном плотном контакте как с банковской отраслью, так и Центральным банком для совершенствования законодательства и, на мой взгляд, мы видим, что постепенно нам удается снизить остроту проблемы телефонного мошенничества», — заключил Кравченко.

Ранее сообщалось, что мошенники стали выманивать деньги у россиян при помощи новой схемы, когда предлагают продиагностировать, отремонтировать или застраховать смартфон через сайты, маскирующиеся под банковские сервисы. Установка неизвестных сервисов ведет к потере средств.

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