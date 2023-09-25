Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с помощью смартфона

ВТБ предупредил о схеме мошенничества с ремонтом и страховкой смартфона

Мошенники стали выманивать деньги у россиян при помощи новой схемы, когда предлагают продиагностировать, отремонтировать или застраховать смартфон через сайты, маскирующиеся под банковские сервисы. В итоге установка неизвестных сервисов ведет к потере средств. Об этом предупредил ВТБ в релизе для «Ленты.ру».

Злоумышленники звонят клиентам банков, представляясь службой поддержки, и сообщают о появлении новых страховых сервисов для смартфонов, предлагая сразу провести диагностику телефона. Для этого клиентам присылают ссылку на поддельный сайт, похожий на ресурс соответствующего банка, и предлагают выбрать и подключить услуги.

Среди предлагаемых услуг, ведущих к обману, — защита накоплений от мошенников, ремонт смартфона с гарантией и другое. При подключении услуги или установке такого приложения злоумышленники могут перехватить контроль над телефоном.

ВТБ отметил, что россияне ведутся на такие схемы, так как вопросы безопасности финансовых приложений вызывают у них особое беспокойство. «Злоумышленники максимально воздействуют на клиента, проявляя излишнюю "обеспокоенность" и "заботу" и направляя ссылки на ресурсы, которые максимально адаптированы под банковские. Это гибридные сценарии, в ходе которых применяется как атака по телефону, так и перевод клиента на фишинговые сайты и приложения. Таким образом происходит воздействие на каждого второго клиента», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ.