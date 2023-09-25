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20:38, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Уехавшая из России юмористка рассказала о высоких ценах в Грузии

Уехавшая из России юмористка Лолаева заявила, что в Грузии дорогие продукты

Фото: comigration / YouTube

Известная российская стендап-комикесса Ариана Лолаева, уехавшая из России и живущая в Тбилиси, рассказала о ценах в Грузии. В подкасте «Авторитет мысли», доступном на YouTube, она заявила, что в столице Грузии сильно повысилась стоимость аренды жилья.

«Цены действительно сильно выросли. Двушка где-то от 700 минимум до 1000 [долларов стоит] и выше (от 67 тысяч рублей до 96 тысяч рублей по текущему курсу — прим. "Ленты.ру")», — раскрыла юмористка. По ее словам, цены на аренду жилья в Грузии пока не падают.

Лолаева назвала продукты в этой стране очень дорогими. «Всегда, если ты переводишь в рубли, ты сходишь с ума. Это вообще лучше не делать, если ты где-то в другой стране, не переводи ничего в голове в рубли, потому что ты будешь со слезами на глазах выходить из бара», — добавила она.

Ранее популярный стендап-комик, бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов, покинувший Россию, пожаловался на трудности при въезде в Грузию. Юморист заявил, что на паспортном контроле к нему зачастую возникают дополнительные вопросы.

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    Олег Давыдов
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