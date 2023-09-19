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20:24, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

Покинувший Россию стендап-комик пожаловался на сложности при въезде в Грузию

Покинувший РФ комик Романов: при въезде в Грузию задают дополнительные вопросы

Кадр: «Говорящие Головы» / YouTube

Популярный стендап-комик, бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов, ранее покинувший Россию, пожаловался на сложности на паспортном контроле при въезде в Грузию. О трудностях при попытке попасть в страну он рассказал в интервью YouTube-каналу «Говорящие головы».

«Каждый раз, когда въезжаешь в страну, тебя проверяют на паспортном контроле, просят подождать пять минут, и ты стоишь и не знаешь, пустят тебя сейчас в страну или не пустят», — посетовал юморист.

По словам комика, при въезде в Грузию он всегда показывает украинский паспорт. Тем не менее каждый раз при попытке попасть в страну ему задают дополнительные вопросы, в частности, о цели путешествия и его роде деятельности, заявил Романов.

Ранее юморист также пожаловался на проблемы со здоровьем. Романов рассказал, что сорвал спину из-за того, что переносил тяжести.

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Комик участвовал в проектах Comedy Club, Stand Up, «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с телеканала начал сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант». В марте 2022 года юморист покинул Россию. В июле 2023 года Романов сообщил о получении израильского гражданства.

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    Маргарита Щигарева
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