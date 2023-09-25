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09:09, 25 сентября 2023Ценности

Стилистка объяснила любовь знаменитостей ходить по улице в трусах

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Стилист Мартина Александер объяснила любовь знаменитостей ходить по улице в трусах. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

На недавних показах Miu Miu и Chanel дизайнеры показали, что нижнее белье стало ключевым элементом в повседневных образах. После этого модели Кары Делевинь и Хейли Бибер были несколько раз замечены на публике в трусах вместо брюк. Позже к ним присоединилась певица Рита Ора, которая в марте этого года появилась на вечеринке «Оскара» в данном предмете гардероба.

По мнению Александер, в ближайшее время упомянутый тренд станет популярным среди молодежи. «Это почти как выйти на улицу в боди с блейзером поверх. Такие бренды, как Pretty Little Thing и Boohoo, быстро подхватят этот тренд и начнут отшивать трусы как повседневную одежду», — рассказала специалистка и отметила, что такая тенденция вскоре утратит свою актуальность.

В январе блогерша Джослин Сейлинг с никнеймом @sieling.j сделала одежду из своих трусов и вызвала споры в сети. В размещенном видео девушка показала, как мастерит несколько топов. Так, для первого она надела на плечи крест-накрест двое стрингов марки Calvin Klein. Затем юзерша использовала трусы-шорты, закрепив их на груди и на шее посредством шнурка, а также зеленую модель, которую надела на одно плечо.

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    Карина Черных
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