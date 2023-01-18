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09:04, 18 января 2023Ценности

Девушка сделала одежду из трусов и вызвала споры в сети

TikTok-блогерша Джослин Сейлинг сделала одежду из трусов и вызвала споры в сети

Кадр: @sieling.j

Блогерша Джослин Сейлинг с никнеймом @sieling.j сделала одежду из своих трусов и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала, как мастерит несколько топов. Так, для первого она надела на плечи крест-накрест двое стрингов марки Calvin Klein. Затем юзерша использовала трусы-шорты, закрепив их на груди и на шее посредством шнурка, а также зеленую модель, которую надела на одно плечо.

Зрители оценили работу инфлюэнсерши в комментариях. «То, что вы можете это сделать, не означает, что вы должны», «Это мило, пока кто-то не спросил: "Откуда ты взяла свой топ?"», «Вот почему не следует обниматься со всеми», «Почему все такие негативные, это так круто», «Если нижнее белье неношеное, не вижу в этом проблемы», — написали они.

В октябре 2022 года американская актриса и модель Джулия Фокс показала способ сделать новый наряд из старого полотенца и удивила поклонников.

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Карина Черных
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