Джулия Фокс показала способ сделать новую одежду из старого полотенца

Модель Джулия Фокс создала новое платье из старого махрового полотенца и удивила фанатов

Американская актриса и модель Джулия Фокс показала способ сделать новый наряд из старого полотенца и удивила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста опубликовала ролик, в котором продемонстрировала инструкцию, как создать платье из махрового полотенца. Так, сначала необходимо сделать вырез для шеи в верхней части вещи, после чего отрезать лишнюю ткань на бедрах и пришить концы полотенца к оборотной стороне. Таким образом знаменитость создала мини-платье.

«Конец миру моды», — подписала телезвезда видео, которое набрало более 200 тысяч просмотров. Подписчики оценили рекомендацию Фокс в комментариях под публикацией. «Как же круто ты все обыграла», «Просто лучшая», «Ты должна быть новым креативным директором Balenciaga», «Гениальная», «Лучшая знаменитость», — высказывались фанаты.

Ранее Джулия Фокс прошлась по улицам Милана в оголяющей грудь балаклаве.