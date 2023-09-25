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05:04, 25 сентября 2023Забота о себе

50-летняя женщина устала от молодого любовника и попросила совета

Фото: Unsplash

Если мимолетная любовная связь окончательно перестала приносить удовольствие, нужно попытаться заново разжечь интерес к постоянному партнеру, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала женщине, которая пожаловалась на капризного молодого любовника в письме в редакцию издания Mirror.

Женщина в возрасте за 50 лет, состоящая в длительных отношениях, призналась Нолан, что завела любовника на десять лет моложе себя. Однако через несколько месяцев она устала от интрижки и теперь безуспешно пытается порваться с мужчиной. «Я знаю, что поступаю неправильно, что это бы ранило его. Но этот мужчина стал капризным и непредсказуемым: то он виснет на мне, то опаздывает и заставляет часами сидеть одной в баре», — сказала она. При этом, продолжила она, попытки порвать отношения он встречает протестом и просьбами остаться.

Автор письма добавила, что любит постоянного партнера. «Но средний возраст дался нам нелегко, и у нас даже нет детей или внуков, чтобы отвлечься», — написала женщина, подчеркнув, что мечтает закончить роман на стороне.

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В ответ Нолан отметила, что женщина, очевидно, близка к правильному решению — бросить любовника. «Перережьте провод, этот мужчина обращается с вами плохо, он ненадежный, он вас ранит», — написала коуч.

По мнению специалистки, любовник помог женщине вернуть уверенность в себе в трудный период, однако пора обратить внимание на постоянного партнера. «Если действительно любите партнера, кончайте интрижку и вложитесь в то, чтоб разжечь огонь под отсыревшими дровами ваших отношений. Расскажите партнеру о чувствах наиболее честно и вместе отыщите пропавшую искру», — посоветовала коуч.

Ранее Нолан дала совет женщине, которая сравнила себя с любовницами мужа и теперь боится новых измен. По словам Нолан, чтобы перестать бояться неверности, нужно поставить изменившему партнеру строгий ультиматум и уйти после первой же измены.

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    Александра Лисица
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