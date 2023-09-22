Женщина сравнила себя с любовницами мужа и стала бояться новых измен

Коуч Нолан: строгий ультиматум поможет перестать бояться новых измен супруга

Чтобы перестать бояться новой измены, нужно поставить изменившему партнеру строгий ультиматум, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала женщине, которая сравнила себя с любовницами мужа и поделилась переживаниями в письме в редакцию издания Mirror.

По словам женщины, она познакомилась с мужем в 18 лет, через несколько лет они поженились, в браке родилось двое детей. Во время серьезной размолвки уже после 30 лет муж ненадолго уходил из семьи и завел несколько романов, а по возвращении к жене изменил снова. После прохождения психотерапии и устройства на работу мечты мужчина, кажется, исправился, но теперь автор письма боится новых измен. Триггером для переживания стали измена, которую переживает брат женщины, и найденные ею страницы бывших любовниц супруга в соцсетях. «Очень тяжело не сравнивать себя с любовницами мужа, несмотря на то, что это было годы назад. Ест меня и то, что он до сих пор мой единственный мужчина», — написала она, попросив совета о том, как избавиться от этих мыслей.

В ответ Нолан заявила, что, если человек захочет изменить, он это сделает, и поможет предовратить неверность только строгий ультиматум. «Вы можете принять решение уйти, если он так поступит, никаких больше шансов. Он должен это знать. Думаю, трудно полностью забыть предательство партнера», — написала коуч, отметив, что женщине тоже стоит обратиться к психотерапевту.

Специалистка также порекомендовала женщине открыто поговорить с мужем на волнующую ее тему, но помнить, что ими обоими было принято решение сохранить отношения. «Если вы будете все время возвращаться к его поступку, будет трудно идти дальше», — сказала она.

Ранее Нолан сообщила, что, чтобы вернуть утраченный из-за усталости и стресса интерес к сексу, партнерам надо приложить усилия и выкроить время только для себя. Такой совет она дала многодетной матери, которая стала испытывать неприязнь при мысли о сексе с мужем.