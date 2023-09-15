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07:00, 15 сентября 2023Забота о себе

Многодетная мать стала испытывать неприязнь при мысли о сексе и попросила совет

Фото: WorldStockStudio / Shutterstock / Fotodom

Чтобы вернуть утраченный из-за усталости и стресса интерес к сексу, партнерам надо приложить усилия и выкроить время только для себя, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала многодетной матери, которая стала испытывать неприязнь при мысли о сексе с мужем, пишет издание Mirror.

К Нолан обратилась женщина и попросила о помощи. У нее трое детей младше семи лет, за которыми она практически все время присматривает в одиночку. Когда вечером муж приходит домой из офиса, женщина садится работать. Времени побыть вдвоем у супругов почти не остается, поэтому они отдалились друг от друга и из-за усталости и стресса стали редко заниматься сексом.

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Женщина знает, что мужу нужна регулярная интимная близость, но она не может даже думать об этом, так как не ощущает эмоциональной связи с ним.

Я чувствую себя немного смущенной и застенчивой, когда мы занимаемся сексом. Это странно, ведь когда я случайно замечаю его играющим с детьми или разговаривающим с кем-то, всегда думаю, какой он привлекательный и как мне повезло с ним. Так почему же этого не происходит в спальне?

из письма читательницы Колин Нолан

В ответ Нолан отметила, что при отсутствии романтики и душевной близости сложно по-настоящему настроиться на секс. Длительные периоды отсутствия интимной близости также не способствуют расслаблению в постели, поэтому женщина и чувствует себя неловко, когда до этого доходит дело.

Чем больше у вас секса, тем больше вам его хочется. Так что вы правы насчет связи — это то, над чем вам нужно поработать. Начать можно с объяснения мужу своих чувств. Скажите ему, что он вам нравится, и вы хотите, чтобы у вас появилось настроение для секса, а затем поговорите о том, что могло бы помочь

Колин Ноланкоуч по отношениям

Нолан подчеркнула, что любому человеку сложно чувствовать себя сексуальным, когда он устал, испытывает стресс, а все разговоры с партнером сводятся к обсуждению детей, семейного досуга и бытовых вопросов. Коуч посоветовала обоим супругам приложить усилия, чтобы выкроить немного времени на то, чтобы побыть вдвоем. Помочь сблизиться также могут любые романтические жесты и проявления чувств — комплименты, эротическая переписка, поцелуи и объятия.

Как только вы вновь станете ближе, то почувствуете и возбуждение при мысли о сексе, и близость будет казаться чем-то естественным. Иметь детей — это замечательно, но это также равно брошенной в отношения гранате. Вы должны найти способы сохранить романтику

Колин Ноланкоуч по отношениям

Ранее сообщалось, что новая беременность матери разозлила ее 20-летнюю дочь. По словам девушки, та давно развелась с ее отцом и забеременела от своего нового партнера. В ответ коуч по отношениям Колин Нолан заявила, что взрослому ребенку никогда не стоит сомневаться в любви матери.

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    Наталья Обрядина
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