Новая беременность матери разозлила ее 20-летнюю дочь

Коуч Нолан: взрослому ребенку нужно не ревновать, а поддержать беременную мать

Взрослому ребенку может быть трудно принять новую беременность матери, однако не стоит сомневаться в ее любви, считает коуч по отношениям Колин Нолан. На письмо 20-летней дочери, которую разозлила новая беременность матери, она ответила в колонке для Mirror.

По словам девушки, ее мать, давно развелась с отцом и забеременела от своего нового партнера. «У нее начнется совсем другая жизнь, они будут маленькой семьей, а чувствую себя уязвленной и отодвинутой в сторону. У меня много друзей в университете, я люблю свой курс, но останется ли для меня место, когда я приеду к маме?» — задается вопросом девушка. По ее словам, отец просит ее держать нос выше и обещает, что со временем она привыкнет к новому статусу. Однако девушка не верит ему, поскольку в его новых отношениях детей пока нет.

Нолан признала, что и маленькому, и взрослому старшему ребенку трудно справиться с ревностью в ожидании нового ребенка в себе. Однако она попросила не ревновать, а поддержать беременную мать. «Ни минуты не думайте, что вас исключат из жизни матери, наоборот, когда ребенок родится, она будет полагаться на вас. Ей нужно будет с кем-то поболтать, получить поддержку, делать с вами вещи, которые она не может делать с младенцем», — заверила коуч.

Специалистка, которая сама воспитывает троих детей, рассказала девушке, что мать наверняка мечтает, чтобы ее дети подружились, и будет любить их одинаково. «Отец прав, понадобится время. Но, уверена, страхи отступят перед счастьем и радостью, которые нахлынут, когда малыш родится», — заключила она.

Ранее к Нолан обратилась обеспокоенная свекровь, которой не нравится, что жена изводит ее сына ревностью и упреками. Нолан ответила, что свекрови следует поговорить с невесткой о ее проблемах, но позволить сыну самому решать, что делать.