Бумажные пакеты из «Макдоналдса» начали продавать за 1,5 миллиона рублей в сети

Пакеты из ресторанов «Макдоналдс» начали продавать за 1,5 миллиона рублей в сети

Пользователи начали продавать бумажные пакеты из сети ресторанов «Макдоналдс» за 1,5 миллиона рублей. Соответствующие объявления появились на российских сайтах объявлений.

Так, данную сумму за упаковочные изделия упомянутого бренда назначили юзеры из Москвы и Новокуйбышевска. При этом один из них указал, что вещь не была использована. «Понятное дело, пакет не новый, и на нем встречаются исторические пометки», — заявил другой.

Кроме того, несколько пользователей потребовали за подобные лоты по миллиону рублей. Среди них — жители Астрахани, Липецка и Великого Новгорода. «Есть частица соуса, торг уместен», — отметил последний.

В мае 2022 года пользователи сети также начали продавать игрушки из «Макдоналдса» за миллионы рублей. Например, в Красногорске предложили купить подобное изделие за 10 миллионов рублей. В то же время в Барнауле за 1,35 миллиона рублей выставили на продажу набор, включающий носорога и морского котика из коллекции Beanie Boo’s 2017 года.