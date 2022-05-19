Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Игрушки из «Макдоналдса» начали продавать за миллионы рублей в сети

В сети игрушку из «Макдоналдса» выставили на продажу за 10 миллионов рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пользователи сети начали продавать игрушки из сети ресторанов «Макдоналдс» за миллионы рублей. Соответствующие объявления появились на российских сайтах объявлений.

Так, несколько дней назад в Красногорске предложили купить подобное изделие за 10 миллионов рублей. «Новая игрушка из "Хэппи мил", запакованная, не открывалась, внутри книжка (на кассе сказали)», — гласит описание товара.

В то же время в Барнауле за 1,35 миллиона рублей выставили на продажу набор, включающий носорога и морского котика из коллекции Beanie Boo’s 2017 года. «Игрушки из "Макдоналдса", "Морячок" без этикетки. Купив эти игрушки, вы поможете молодой семье закрыть ипотеку!» — отметил автор объявления.

Также в настоящий момент для покупки доступны фигурка покемона Пикачу за 500 тысяч рублей и сборный Микки Маус за 850 тысяч рублей. Кроме того, на сайте объявлений можно приобрести жетон «30 лет дружбы», который обойдется в 900 тысяч рублей.

Ранее в мае сообщалось, что бывшие работники «Макдоналдса» начали распродавать свою униформу после полного ухода компании из России на фоне ситуации с Украиной. Житель Коломны предложил приобрести фирменный комплект, состоящий из ремня, футболки-поло, штанов и кепки с логотипом. При этом общую стоимость одежды продавец оценил в 2500 рублей. В то же время в Костроме фирменные брюки, футболку и ремень можно приобрести за 1500 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на призыв ООН открыть доступ к портам Украины
Замкомандиру нацбатальона «Айдар» изберут меру пресечения в ростовском суде
Россияне пожаловались на невозможность вывезти из страны один продукт
Цыпкин назвал русского человека представителем другого мира
Российский стилист перечислил вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов
Российский генерал объяснил невозможность «жесткой зачистки» границы от ВСУ
Wikimedia Foundation обязали открыть филиал в России
Россиянам предложат новые бюджетные перелеты по стране
Командир спецотряда «Ахмат» рассказал о войске Иисуса и битве против сатанистов
Психолог перечислила пять главных признаков брачного афериста
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.