Игрушки из «Макдоналдса» начали продавать за миллионы рублей в сети
Пользователи сети начали продавать игрушки из сети ресторанов «Макдоналдс» за миллионы рублей. Соответствующие объявления появились на российских сайтах объявлений.
Так, несколько дней назад в Красногорске предложили купить подобное изделие за 10 миллионов рублей. «Новая игрушка из "Хэппи мил", запакованная, не открывалась, внутри книжка (на кассе сказали)», — гласит описание товара.
В то же время в Барнауле за 1,35 миллиона рублей выставили на продажу набор, включающий носорога и морского котика из коллекции Beanie Boo’s 2017 года. «Игрушки из "Макдоналдса", "Морячок" без этикетки. Купив эти игрушки, вы поможете молодой семье закрыть ипотеку!» — отметил автор объявления.
Также в настоящий момент для покупки доступны фигурка покемона Пикачу за 500 тысяч рублей и сборный Микки Маус за 850 тысяч рублей. Кроме того, на сайте объявлений можно приобрести жетон «30 лет дружбы», который обойдется в 900 тысяч рублей.
Ранее в мае сообщалось, что бывшие работники «Макдоналдса» начали распродавать свою униформу после полного ухода компании из России на фоне ситуации с Украиной. Житель Коломны предложил приобрести фирменный комплект, состоящий из ремня, футболки-поло, штанов и кепки с логотипом. При этом общую стоимость одежды продавец оценил в 2500 рублей. В то же время в Костроме фирменные брюки, футболку и ремень можно приобрести за 1500 рублей.