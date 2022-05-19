Игрушки из «Макдоналдса» начали продавать за миллионы рублей в сети

В сети игрушку из «Макдоналдса» выставили на продажу за 10 миллионов рублей

Пользователи сети начали продавать игрушки из сети ресторанов «Макдоналдс» за миллионы рублей. Соответствующие объявления появились на российских сайтах объявлений.

Так, несколько дней назад в Красногорске предложили купить подобное изделие за 10 миллионов рублей. «Новая игрушка из "Хэппи мил", запакованная, не открывалась, внутри книжка (на кассе сказали)», — гласит описание товара.

В то же время в Барнауле за 1,35 миллиона рублей выставили на продажу набор, включающий носорога и морского котика из коллекции Beanie Boo’s 2017 года. «Игрушки из "Макдоналдса", "Морячок" без этикетки. Купив эти игрушки, вы поможете молодой семье закрыть ипотеку!» — отметил автор объявления.

Также в настоящий момент для покупки доступны фигурка покемона Пикачу за 500 тысяч рублей и сборный Микки Маус за 850 тысяч рублей. Кроме того, на сайте объявлений можно приобрести жетон «30 лет дружбы», который обойдется в 900 тысяч рублей.

Ранее в мае сообщалось, что бывшие работники «Макдоналдса» начали распродавать свою униформу после полного ухода компании из России на фоне ситуации с Украиной. Житель Коломны предложил приобрести фирменный комплект, состоящий из ремня, футболки-поло, штанов и кепки с логотипом. При этом общую стоимость одежды продавец оценил в 2500 рублей. В то же время в Костроме фирменные брюки, футболку и ремень можно приобрести за 1500 рублей.