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Сотрудники «Макдоналдса» начали распродавать свою униформу

Сотрудники «Макдоналдса» начали распродавать униформу после ухода компании из России

Фото: Telegram-канал «Острожно, Москва»

Сотрудники сети ресторанов «Макдоналдс» начали распродавать свою униформу после полного ухода компании из России на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Так, проживающий в Коломне работник предложил приобрести фирменный комплект, состоящий из ремня, футболки-поло, штанов и кепки с логотипом, отмечается в публикации. При этом общую стоимость одежды продавец оценил в 2500 рублей.

В сети появились и другие подобные объявления. Например, сотрудница «Макдоналдса» из Астрахани выставила на продажу футболку за 1000 рублей. В то же время в Костроме фирменные брюки, футболку и ремень можно приобрести за 1500 рублей.

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Ранее в мае сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после мартовской приостановки деятельности. «После более чем 30 лет работы в стране корпорация "Макдоналдс" объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — отметили в компании.

При этом некоторые СМИ сообщают, что «Макдоналдс» будет работать под новым брендом, и не исключается, что возобновление деятельности произойдет уже в середине июня.

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Алина Гостева
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