Сотрудники «Макдоналдса» начали распродавать свою униформу

Сотрудники «Макдоналдса» начали распродавать униформу после ухода компании из России

Сотрудники сети ресторанов «Макдоналдс» начали распродавать свою униформу после полного ухода компании из России на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Так, проживающий в Коломне работник предложил приобрести фирменный комплект, состоящий из ремня, футболки-поло, штанов и кепки с логотипом, отмечается в публикации. При этом общую стоимость одежды продавец оценил в 2500 рублей.

В сети появились и другие подобные объявления. Например, сотрудница «Макдоналдса» из Астрахани выставила на продажу футболку за 1000 рублей. В то же время в Костроме фирменные брюки, футболку и ремень можно приобрести за 1500 рублей.

Ранее в мае сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после мартовской приостановки деятельности. «После более чем 30 лет работы в стране корпорация "Макдоналдс" объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — отметили в компании.

При этом некоторые СМИ сообщают, что «Макдоналдс» будет работать под новым брендом, и не исключается, что возобновление деятельности произойдет уже в середине июня.