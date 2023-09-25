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13:29, 25 сентября 2023Россия

Бывший мэр российского города попал в плен ВСУ

Омбудсмен Сапко: экс-мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в украинский плен

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков попал в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице во «ВКонтакте».

«В субботу в мой адрес поступило обращение от его [Третьякова] супруги, сегодня связался с ней по телефону. Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального Уполномоченного Татьяны Москальковой», — написал омбудсмен.

Он добавил, что при Москальковой работает специальная группа, которая занимается вопросом обмена военнослужащих и может помочь решить вопрос с экс-мэром российского города.

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    Анастасия Шейкина
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