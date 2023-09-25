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13:34, 25 сентября 2023Бывший СССР

Бывший мэр российского города попал в плен

Экс-мэр Чайковского Третьяков попал в плен возле села Клещеевка в ДНР

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Бывший мэр российского города Чайковский в Пермском крае Алексей Третьяков попал в плен возле села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).

Факт нахождения Третьякова в плену на Украине подтвердил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Соответствующее заявление от жены экс-градоначальника к омбудсмену поступило в субботу, 23 сентября.

Отмечается, что Сапко также направил запрос федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, при которой работает группа, занимающаяся обменом военнопленными.

Ранее российский артиллерист сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины стали сдаваться в плен после обстрела агитационными листовками из гаубиц Д-30 на марьинском направлении.

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    Алевтина Запольская
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