Бывший мэр российского города попал в плен

Экс-мэр Чайковского Третьяков попал в плен возле села Клещеевка в ДНР

Бывший мэр российского города Чайковский в Пермском крае Алексей Третьяков попал в плен возле села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).

Факт нахождения Третьякова в плену на Украине подтвердил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Соответствующее заявление от жены экс-градоначальника к омбудсмену поступило в субботу, 23 сентября.

Отмечается, что Сапко также направил запрос федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, при которой работает группа, занимающаяся обменом военнопленными.

Ранее российский артиллерист сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины стали сдаваться в плен после обстрела агитационными листовками из гаубиц Д-30 на марьинском направлении.