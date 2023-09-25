Назван способ защитить жилье от мошенников

Юрист Воробьев: для защиты от мошенников нужно подключить СМС о сделках с жильем

Для защиты жилья от мошенников нужно подключить СМС-оповещение о сделках с имуществом. Такой способ уберечь недвижимость от продажи по поддельным документам россиянам назвал юрист Кирилл Воробьев, передает «Говорит Москва».

Оповещения о любых подачах заявлений в отношении недвижимого имущества можно подключить через личный кабинет Росреестра. Эксперт отметил, что в МФЦ нет оборудования, которое проверяет паспорт, однако СМС помогут своевременно узнать о подаче документов посторонними и решить проблему.

После получения оповещения о попытке продать квартиру владелец может наложить запрет на регистрационные действия в МФЦ и сообщить в полицию для приостановки сделки. «А потом, скорее всего, "на живца" поймают человека. Он придет в МФЦ забирать документы, они его там и задержат. И не произойдет перехода права», — добавил Воробьев.

Ранее пенсионерка из Москвы поговорила с мошенниками и стала бездомной. Женщине звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками МФЦ, ФСБ и Центробанка. Они заявляли, что банковские ее счета подвергаются атакам, поэтому деньги необходимо переводить на якобы безопасный счет.