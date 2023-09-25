Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:12, 25 сентября 2023Среда обитания

Назван способ защитить жилье от мошенников

Юрист Воробьев: для защиты от мошенников нужно подключить СМС о сделках с жильем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Для защиты жилья от мошенников нужно подключить СМС-оповещение о сделках с имуществом. Такой способ уберечь недвижимость от продажи по поддельным документам россиянам назвал юрист Кирилл Воробьев, передает «Говорит Москва».

Оповещения о любых подачах заявлений в отношении недвижимого имущества можно подключить через личный кабинет Росреестра. Эксперт отметил, что в МФЦ нет оборудования, которое проверяет паспорт, однако СМС помогут своевременно узнать о подаче документов посторонними и решить проблему.

После получения оповещения о попытке продать квартиру владелец может наложить запрет на регистрационные действия в МФЦ и сообщить в полицию для приостановки сделки. «А потом, скорее всего, "на живца" поймают человека. Он придет в МФЦ забирать документы, они его там и задержат. И не произойдет перехода права», — добавил Воробьев.

Ранее пенсионерка из Москвы поговорила с мошенниками и стала бездомной. Женщине звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками МФЦ, ФСБ и Центробанка. Они заявляли, что банковские ее счета подвергаются атакам, поэтому деньги необходимо переводить на якобы безопасный счет.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

    В Финляндии пожаловались на дороговизну поддержки Украины

    В России дети попали в больницу после купания в бассейне

    В МИД России назвали ошибку армянских властей

    МИД России обвинил Пашиняна в стремлении переложить вину за неудачи на Москву

    Возлюбленная Киану Ривза рассказала об отношениях с актером

    Медведь украл тарелку супа у туристов и попал на видео

    «Роскосмос» начал сборку блоков копии «Ангары-А5»

    Стало известно о несостоявшейся роли Леонардо Ди Каприо в «Темном рыцаре» Нолана

    Работающим россиянкам в декрете предложили сохранить пособия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости