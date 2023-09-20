Россиянка поговорила с мошенниками и стала бездомной

АГН «Москва»: пожилая москвичка лишилась сбережений и квартиры из-за мошенников

Российская пенсионерка поговорила с мошенниками и стала бездомной. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он рассказал, что в полицию обратилась бездомная женщина 1954 года рождения, рассказавшая, что недавно стала жертвой неизвестных, которые лишили ее денег и жилья. «По словам потерпевшей, на протяжении двух последних месяцев ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками МФЦ, ФСБ и Центробанка. Они заявляли, что банковские счета женщины подвергаются атакам, поэтому все деньги надо переводить на якобы безопасный счет», — поделился информацией источник.

После того как мошенники получили деньги, они убедили пенсионерку продать квартиру, расположенную в Южном Тушино, а полученные средства отправить на «безопасный счет».

Вскоре после того, как москвичка осталась без жилья, она поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Общий размер ущерба, нанесенного пожилой женщине, составил 19,6 миллиона рублей. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»). В данный момент злоумышленников ищут.

В сентябре стало известно, что жительница Магнитогорска в Челябинской области лишилась жилья и почти пяти миллионов рублей, поговорив с мошенниками.