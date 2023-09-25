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21:15, 25 сентября 2023Среда обитания

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Причины остановки проезда автотранспорта не уточняются. Сотрудники призывают находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Движение машин по Крымскому мосту также перекрывали в пятницу, 22 сентября. Сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

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    Марина Совина
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