Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли, объявлена воздушная тревога

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Причины остановки проезда автотранспорта не уточняются. Сотрудники призывают находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Движение машин по Крымскому мосту также перекрывали в пятницу, 22 сентября. Сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.