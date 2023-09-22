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10:06, 22 сентября 2023Среда обитания

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сотрудники просят находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности. Причина остановки движения не названа.

До этого на канале сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Последний раз движение на время два раза за день останавливали 20 сентября. Из-за этого на подъезде к мосту с обеих сторон в пробке застряли почти 500 автомобилей.

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    Нина Ташевская
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