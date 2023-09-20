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16:29, 20 сентября 2023Среда обитания

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Это вторая приостановка транспортных средств за день. Причины ее не раскрываются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ранее с обеих сторон моста периодически возникали очереди.

Движение автомобилей уже перекрывали 20 сентября в 12:09. Тогда также не называлась причина приостановки пропуска. Однако через полтора часа машинам снова разрешили проезд.

Позже стало известно, что на Крымском мосту образовалась пробка из сотен машин. В очереди со стороны Керчи находилось 360 транспортных средств, а со стороны Тамани — 120. Стоять водителям приходилось более часа.

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    Нина Ташевская
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