Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Это вторая приостановка транспортных средств за день. Причины ее не раскрываются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ранее с обеих сторон моста периодически возникали очереди.

Движение автомобилей уже перекрывали 20 сентября в 12:09. Тогда также не называлась причина приостановки пропуска. Однако через полтора часа машинам снова разрешили проезд.

Позже стало известно, что на Крымском мосту образовалась пробка из сотен машин. В очереди со стороны Керчи находилось 360 транспортных средств, а со стороны Тамани — 120. Стоять водителям приходилось более часа.