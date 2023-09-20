Движение машин по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после приостановки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя полтора часа после перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

О временной приостановке движения стало известно 20 сентября в 12:09. Тогда находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Однако причина перекрытия не уточнялась. До этого с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Движение машин по Крымскому мосту также перекрывали днем ранее, 19 сентября. О причинах приостановки не было известно, однако через час автомобили снова начали пропускать.

14 сентября власти запустили движение автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что конструкцию удалось восстановить раньше запланированного срока.