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16:14, 14 сентября 2023Среда обитания

Открыто движение по поврежденной части Крымского моста

Хуснуллин: запущено движение по поврежденной ранее части Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В России запустили движение автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Зампред правительства отметил, что восстановить конструкцию удалось раньше запланированного срока. «Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что пришлось возвести временный рабочий мост, демонтировать поврежденное пролетное строение и надвинуть новое — для него потребовалось 267 тонн металла. «Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — подчеркнул Хуснуллин. Он уточнил, что на этом работы не завершатся — потребуется также заменить второе пролетное строение. Полностью открыть движение по Крымскому мосту получится 1 ноября, заявил зампред кабмина.

Ранее Хуснуллин говорил о планах открыть движение по поврежденной части Крымского моста 15 сентября. Тогда вице-премьер отметил, что установка пролетного строения на проектную отметку полностью завершена, осталось положить асфальт, ограждения, сделать разметку и освещение.

О частичном разрушении Крымского моста стало известно ночью 17 июля. Его атаковали два беспилотника. Взрывом была повреждена автодорожная часть моста. Стоимость ремонтных работ оценили в 1-1,3 миллиарда рублей.

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    Нина Ташевская
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