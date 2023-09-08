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16:21, 8 сентября 2023Среда обитания

Назван срок запуска движения по поврежденной части Крымского моста

Хуснуллин: движение по поврежденной части Крымского моста пустят через 7-10 дней
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Движение по поврежденной в июле части Крымского моста планируют запустить в ближайшие 7-10 дней. Такой срок назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

По словам зампреда правительства, новый пролет уже полностью смонтирован. На нем осталось проложить асфальт, установить барьерные ограждения и сделать освещение. «Еще несколько дней, неделя — 10 дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим и приступим к приведению в порядок той части, по которой идет движение», — уточнил Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин заявил о планах восстановить Крымский мост раньше срока. По словам замглавы кабмина, полностью отремонтировать и открыть для автомобилей ранее разрушенную часть моста собирались к 15 сентября.

О частичном разрушении Крымского моста стало известно ночью 17 июля. Его атаковали два беспилотника. Взрывом была повреждена автодорожная часть моста. Российские власти продлили сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Ремонтные работы обойдутся российскому бюджету в 1-1,3 миллиарда рублей.

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    Нина Ташевская
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