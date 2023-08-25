Стало известно о планах восстановить Крымский мост раньше срока

Вице-премьер Хуснуллин: Крымский мост могут восстановить раньше срока

Восстановительные работы на Крымском мосту идут согласно графику — движение по нему откроют в срок или даже раньше. О таких планах рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

По словам зампреда правительства, полностью отремонтировать и открыть для автомобилей ранее разрушенную часть моста собираются к 15 сентября. Хуснуллин уточнил, что вторую часть моста запустят позже — к 1 ноября. «Планируем ее открыть как минимум в срок, как максимум — на несколько дней пораньше», — подчеркнул чиновник.

О частичном разрушении Крымского моста стало известно ночью 17 июля: он был атакован двумя беспилотниками. Взрывом была повреждена автодорожная часть моста. В настоящее время движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

Ранее сообщалось, что российские власти продлили сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Ремонтные работы обойдутся российскому бюджету в 1-1,3 миллиарда рублей.