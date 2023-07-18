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18:27, 18 июля 2023Среда обитания

Власти оценили стоимость восстановления Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин оценил стоимость восстановления Крымского моста в 1–1,3 млрд рублей

Фото: Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина / ТАСС

Восстановление Крымского моста обойдется российскому бюджету в 1–1,3 миллиарда рублей. Так стоимость ремонта оценил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

Он также рассказал, что по мосту пока не планируется возобновлять движение автобусов и грузовых машин. По словам Хуснуллина, дело не в отсутствии несущей способности — мост выдержит, но проезд может быть небезопасен. «Ехать придется либо паромом, либо через новые территории», — добавил вице-премьер.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате его автодорожное полотно было повреждено.

Ранее Хуснуллин заявлял, что на восстановление Крымского моста после совершенной атаки уйдет до трех недель. Автодвижение запустят не раньше 15 сентября. Хотя одну из частей пролета в сторону Керчи придется демонтировать из-за масштабного разрушения, все опоры моста целы. По словам вице-премьера, базовая технология восстановления Крымского моста определена, а все проектировщики приступили к работе.

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    Софья Ермакова
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