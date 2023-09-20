Движение машин по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации. Причины приостановки движения не уточняются.

До этого на канале сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Движение машин по Крымскому мосту также перекрывали днем ранее, 19 сентября. О причинах приостановки не было известно, однако через час автомобили снова начали пропускать.

14 сентября запустили движение автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что конструкцию удалось восстановить раньше запланированного срока. Зампред правительства пояснил, что пришлось возвести временный рабочий мост, демонтировать поврежденное пролетное строение и надвинуть новое — для него потребовалось 267 тонн металла.