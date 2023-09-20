Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:34, 20 сентября 2023Среда обитания

Движение машин по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации. Причины приостановки движения не уточняются.

До этого на канале сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Движение машин по Крымскому мосту также перекрывали днем ранее, 19 сентября. О причинах приостановки не было известно, однако через час автомобили снова начали пропускать.

14 сентября запустили движение автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что конструкцию удалось восстановить раньше запланированного срока. Зампред правительства пояснил, что пришлось возвести временный рабочий мост, демонтировать поврежденное пролетное строение и надвинуть новое — для него потребовалось 267 тонн металла.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Четыре человека погибли при взрыве газа в подмосковной многоэтажке. Под завалами ищут мать с ребенком

    Песков спрогнозировал торговые войны между Украиной и странами ЕС

    Дачникам назвали идеальную подкормку для груш

    Стала известна дата встречи представителей Азербайджана и армян Карабаха

    Машины с людьми попали под обстрел со стороны Украины на российской трассе

    В России оценили рост стоимости чашки кофе

    Венгерские цыгане использовали украинские паспорта для получения льгот в Баварии

    В Кремле ответили на слова Байдена о Путине

    Движение машин по Крымскому мосту перекрыли

    Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости