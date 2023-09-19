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09:23, 19 сентября 2023Среда обитания

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечают в публикации. Причины остановки движения при этом не уточняются.

Однако ранее в канале сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Движение автотранспорта на Крымском мосту также перекрывали 17 сентября. Весь следующий день затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось.

14 сентября запустили движение автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что конструкцию удалось восстановить раньше запланированного срока. Зампред правительства пояснил, что пришлось возвести временный рабочий мост, демонтировать поврежденное пролетное строение и надвинуть новое — для него потребовалось 267 тонн металла.

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    Нина Ташевская
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