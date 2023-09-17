Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:59, 17 сентября 2023Среда обитания

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: «Лента.ру»

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

О причине такого решения пока не известно, всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

15 сентября автотранспорту разрешили проезд по Крымскому мосту спустя три часа после закрытия движения.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный Украиной в сдаче Херсона экс-губернатор Геннадий Лагута покончил с собой. Кто его критиковал?

    Кадыров рассказал о тактике спецназа «Ахмат» в зоне СВО

    В США предсказали сильный удар России по ВСУ

    На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

    В Госдуме ответили на вопрос о сроках создания аналога YouTube

    Доктор Павлова предупредила об опасности сна после еды

    Названы лучшие и худшие спортивные упражнения при простуде

    Российский разведчик рассказал об атаке на позиции ВСУ под Харьковом

    Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине

    Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости