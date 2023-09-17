Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

О причине такого решения пока не известно, всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

15 сентября автотранспорту разрешили проезд по Крымскому мосту спустя три часа после закрытия движения.