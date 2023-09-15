Стоящим в пробке на Крымском мосту автомобилям разрешили проезд

На Крымском мосту возобновили движение после остановки утром 15 сентября

Автотранспорту разрешили проезд по Крымскому мосту спустя три часа после закрытия движения. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Мост перекрыли ориентировочно в 10:44 по московскому времени. Причины не были названы. Водителей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников.

По состоянию на 14:00 по московскому времени со стороны Тамани в пробке находятся 330 транспортных средств, со стороны Керчи — 520. Время ожидания около часа в первом случае и двух — во втором.

Накануне движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали. В результате на подъезде к переправе образовалась пробка из 1,1 тысячи машин. 500 автомобилей стояли в очереди на проезд со стороны Тамани, еще 650 — со стороны Керчи. Время ожидания составило около двух часов.

Кроме того, днем ранее было запущено движение автомобилей по восстановленной от повреждений левой части Крымского моста.