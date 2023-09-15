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14:34, 15 сентября 2023Среда обитания

Стоящим в пробке на Крымском мосту автомобилям разрешили проезд

На Крымском мосту возобновили движение после остановки утром 15 сентября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автотранспорту разрешили проезд по Крымскому мосту спустя три часа после закрытия движения. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Мост перекрыли ориентировочно в 10:44 по московскому времени. Причины не были названы. Водителей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников.

По состоянию на 14:00 по московскому времени со стороны Тамани в пробке находятся 330 транспортных средств, со стороны Керчи — 520. Время ожидания около часа в первом случае и двух — во втором.

Накануне движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали. В результате на подъезде к переправе образовалась пробка из 1,1 тысячи машин. 500 автомобилей стояли в очереди на проезд со стороны Тамани, еще 650 — со стороны Керчи. Время ожидания составило около двух часов.

Кроме того, днем ранее было запущено движение автомобилей по восстановленной от повреждений левой части Крымского моста.

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    Нина Ташевская
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