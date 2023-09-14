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11:13, 14 сентября 2023Среда обитания

На Крымском мосту образовалась пробка из тысячи машин

На Крымском мосту в пробке застряли около 1,1 тысячи машин с обеих сторон

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из 1,1 тысячи машин, сообщает Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация».

Со стороны Тамани в очереди на проезд стоят 500 автомобилей, а со стороны Керчи — 650. Время ожидания с каждой стороны составляет около двух часов.

Движение по мосту перекрывалось рано утром в четверг: проезд был недоступен с 05:13 до 09:23. Причина не названа.

Накануне в течение суток движение останавливали трижды.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее отмечал, что движение по поврежденной в результате теракта в июле автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября. По его словам, установка пролетного строения на проектную отметку полностью завершена, осталось положить асфальт, ограждения, сделать разметку и освещение.

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    Нина Ташевская
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