Стало известно о третьей за сутки остановке движения на Крымском мосту

Движение на Крымском мосту временно остановили третий раз за сутки

На Крымском мосту третий раз за сутки временно приостановили движение. Об этом сообщается в Telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Движение на мосту приостанавливалось в ночь на 13 сентября, а также днем в среду, после чего движение удалось восстановить через почти четыре часа.

Накануне в ночь на 12 сентября на Крымском мосту также временно приостанавливали движение транспортных средств. Тогда причина остановки не уточнялась.