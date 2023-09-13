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19:01, 13 сентября 2023Россия

Стало известно о третьей за сутки остановке движения на Крымском мосту

Движение на Крымском мосту временно остановили третий раз за сутки
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На Крымском мосту третий раз за сутки временно приостановили движение. Об этом сообщается в Telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Движение на мосту приостанавливалось в ночь на 13 сентября, а также днем в среду, после чего движение удалось восстановить через почти четыре часа.

Накануне в ночь на 12 сентября на Крымском мосту также временно приостанавливали движение транспортных средств. Тогда причина остановки не уточнялась.

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    Никита Абрамов
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