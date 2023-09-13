Движение по Крымскому мосту восстановили спустя почти четыре часа

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили спустя 3,5 часа

Спустя почти четыре часа движение транспортных средств по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на сооружении.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении спустя 3,5 часа после того, как была опубликована информация о перекрытии.

За сутки движение по мосту прекращали дважды. Сначала об этом сообщили ночью. Впоследствии стало известно, что ВСУ атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами, пострадали, по официальным данным, 24 человека.

Затем о перекрытии сообщили в районе 11 утра по московскому времени. О причинах этого информация не публиковалась.