Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 13 сентября 2023Россия

Движение по Крымскому мосту восстановили спустя почти четыре часа

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили спустя 3,5 часа

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Спустя почти четыре часа движение транспортных средств по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на сооружении.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении спустя 3,5 часа после того, как была опубликована информация о перекрытии.

За сутки движение по мосту прекращали дважды. Сначала об этом сообщили ночью. Впоследствии стало известно, что ВСУ атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами, пострадали, по официальным данным, 24 человека.

Затем о перекрытии сообщили в районе 11 утра по московскому времени. О причинах этого информация не публиковалась.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. О чем они договорились и как отреагирует Запад?

    Киркоров рассказал о страшных последствиях пластики Пугачевой

    Роднина оценила возможность участия россиян в Олимпийских играх

    Американская авиакомпания бросила пассажиров на острове после аварийной посадки

    В США отреагировали на признание Зеленского о провале контрнаступления ВСУ

    Экс-бойфренд Бузовой попал в больницу

    Движение по Крымскому мосту восстановили спустя почти четыре часа

    Россиянам назвали способ правильного хранения помидоров в квартире

    Звезда Comedy Club опроверг информацию о потребовавшейся ему помощи врачей

    Пережившие развод люди перечислили первые признаки распада брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости