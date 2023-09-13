Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили

Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной информации на сооружении.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Там не указаны причины перекрытия моста.

Движение по Крымскому мосту приостанавливают второй раз за сутки. Ранее сооружение перекрывали ночью.

Впоследствии стало известно, что ВСУ атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. Повреждения получили два находившихся на ремонте корабля — дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», а также большой десантный корабль (БДК) «Минск».

Целью ракетной атаки ВСУ был судоремонтный завод имени Орджоникидзе — там начался пожар. Пострадали 24 человека, состояние четырех из них врачи оценивают как средней степени тяжести.