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11:25, 13 сентября 2023Россия

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной информации на сооружении.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Там не указаны причины перекрытия моста.

Движение по Крымскому мосту приостанавливают второй раз за сутки. Ранее сооружение перекрывали ночью.

Впоследствии стало известно, что ВСУ атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. Повреждения получили два находившихся на ремонте корабля — дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», а также большой десантный корабль (БДК) «Минск».

Целью ракетной атаки ВСУ был судоремонтный завод имени Орджоникидзе — там начался пожар. Пострадали 24 человека, состояние четырех из них врачи оценивают как средней степени тяжести.

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    Анастасия Шейкина
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