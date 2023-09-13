Подлодка и десантный корабль загорелись из-за удара ВСУ по заводу в Севастополе

Shot: из-за удара ВСУ по заводу в Севастополе загорелись подводная лодка и БДК

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по судоремонтному заводу в Севастополе повреждена дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», а также большой десантный корабль (БДК) «Минск». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В результате атаки корабли, находившиеся на ремонте в сухом доке, загорелись.

Ранее стало известно, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе выросло до 26, еще двух человек спасти не удалось. Все они — сотрудники предприятия.

Удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе был нанесен в ночь на 13 сентября. В результате на территории предприятия начался пожар. В сети также появились кадры возгорания.

13 сентября также стало известно, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Конаковском округе Тверской области. Целью дрона мог быть Редкинский опытный завод, занимающийся производством химической продукции для авиационной и космической промышленности. Обломки летательного аппарата рухнули на склад, арендованный компанией «Спецнефтьпродукт», повредив пустую цистерну. Кроме того, выбиты окна в здании завода. Информация о пострадавших не поступала.

