Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:44, 13 сентября 2023Россия

Подлодка и десантный корабль загорелись из-за удара ВСУ по заводу в Севастополе

Shot: из-за удара ВСУ по заводу в Севастополе загорелись подводная лодка и БДК
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по судоремонтному заводу в Севастополе повреждена дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», а также большой десантный корабль (БДК) «Минск». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В результате атаки корабли, находившиеся на ремонте в сухом доке, загорелись.

Ранее стало известно, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе выросло до 26, еще двух человек спасти не удалось. Все они — сотрудники предприятия.

Удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе был нанесен в ночь на 13 сентября. В результате на территории предприятия начался пожар. В сети также появились кадры возгорания.

13 сентября также стало известно, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Конаковском округе Тверской области. Целью дрона мог быть Редкинский опытный завод, занимающийся производством химической продукции для авиационной и космической промышленности. Обломки летательного аппарата рухнули на склад, арендованный компанией «Спецнефтьпродукт», повредив пустую цистерну. Кроме того, выбиты окна в здании завода. Информация о пострадавших не поступала.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка и десантный корабль загорелись из-за удара ВСУ по заводу в Севастополе

    Российский гребец рассказал о дилемме из-за выступления под нейтральным флагом

    На Украине рассказали о завершении ремонта энергосистем после авиаударов

    Обстрел ВСУ повредил два соцобъекта в приграничном российском регионе

    В Крыму объяснили ракетную атаку Украины на Севастополь

    Москвич купил подъезд дома и закрыл его для жильцов

    Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger ушел из России

    Федосеева-Шукшина рассказала о реабилитации после перенесенного инсульта

    МИД России прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии

    Пилот назвал идиотами экипаж севшего в поле Airbus

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости