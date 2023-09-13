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08:15, 13 сентября 2023Россия

В Тверской области сбили беспилотник

В Тверской области силы ПВО сбили беспилотник, никто не пострадал

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Конаковском районе Тверской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие»,— говорится в сообщении властей.

Правительство Тверской области напомнило жителям о запрете на использование беспилотников вне зависимости от их массы. Власти также призвали сообщать в правоохранительные органы о замеченных летательных аппаратах.

Расстояние от Конаковского района Тверской области до Москвы, согласно данным карт, составляет около 160 километров.

Ранее в Конаковском районе Тверской области уже сбивали беспилотник — это произошло 5 сентября. Тогда средства ПВО уничтожили там дрон, который направлялся к столице. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

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    Анастасия Шейкина
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