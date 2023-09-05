Собянин сообщил о предотвращении атаки украинского БПЛА

Собянин: средства ПВО сбили украинский БПЛА в небе над Тверской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Тверской области в районе Завидово. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. На место происшествия направились сотрудники экстренных служб.

Ранее украинский беспилотник был уничтожен над Калужской областью. Его сбили около 03:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.