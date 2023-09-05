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04:20, 5 сентября 2023Россия

Над Калужской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожило над Калужской областью украинский беспилотник

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В небе над Калужской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По заявлению военного ведомства, Киев при помощи дрона самолетного типа пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Беспилотник был сбит около 03:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

1 сентября в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент пролета беспилотника в сторону Москвы. На кадрах слышен характерный для пролета беспилотника звук жужжания. В конце показана запись с камеры видеонаблюдения, на которой слышен момент уничтожения дрона.

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    Марина Совина
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