Над Калужской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожило над Калужской областью украинский беспилотник

В небе над Калужской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По заявлению военного ведомства, Киев при помощи дрона самолетного типа пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Беспилотник был сбит около 03:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

1 сентября в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент пролета беспилотника в сторону Москвы. На кадрах слышен характерный для пролета беспилотника звук жужжания. В конце показана запись с камеры видеонаблюдения, на которой слышен момент уничтожения дрона.