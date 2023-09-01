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08:45, 1 сентября 2023Россия

Летящий в сторону Москвы беспилотник сняли на видео

В сети появились кадры летящего в сторону Москвы дрона самолетного типа

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент пролета беспилотника в сторону Москвы. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен характерный для пролета беспилотника звук жужжания. В конце показана запись с камеры видеонаблюдения, на которой слышен момент уничтожения дрона.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник в Люберецком районе области в пятницу, 1 сентября. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В Минобороны назвали произошедшее попыткой теракта.

Днем ранее, 31 августа, Москву также пытался атаковать украинский беспилотник. Тогда дрон сбили силы ПВО в Воскресенском районе Подмосковья. Аналогичный случай произошел 30 августа, когда в Рузском районе средства ПВО поразили следовавший к столице дрон.

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    Анастасия Шейкина
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