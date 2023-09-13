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08:50, 13 сентября 2023Россия

Стало известно о повреждениях после уничтожения дрона над химзаводом под Тверью

SHOT: обломки сбитого под Тверью дрона упали на склад на территории химзавода

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обломки беспилотника, сбитого над Редкинским опытным заводом в Тверской области, рухнули на арендованный компанией «НПЦ Спецнефтьпродукт» склад. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как стало известно изданию, в результате была повреждена одна пустая цистерна. Кроме того, в одном из зданий химзавода выбило окна. Пожара и разлива химикатов не последовало.

О том, что в Канаковском округе региона средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник, утром 13 сентября сообщили власти Тверской области. Пострадавших нет. По информации SHOT, целью дрона мог быть Редкинский опытный завод, который занимается производством химической продукции для авиационной и космической промышленности.

Кроме того, в ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. На данный момент известно о 24 пострадавших. Предварительно, повреждены два корабля, находившиеся на ремонте.

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    Константин Лысяков
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