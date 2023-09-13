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08:20, 13 сентября 2023Россия

Стала известна возможная цель атаки беспилотника на Тверскую область

SHOT: целью атаки дрона на Тверскую область мог быть Редкинский химический завод

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Целью атаки беспилотника на Тверскую область мог быть Редкинский химический завод. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации издания, дрон был уничтожен в районе пяти утра. Обломки летательного аппарата упали на территорию завода. Пострадавших нет.

Редкинский опытный завод занимается производством химической продукции для авиационной и космической промышленности, следует из информации на сайте предприятия.

О том, что в Канаковском округе региона средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник, утром 13 сентября сообщили власти Тверской области. Принадлежность дрона не уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы.

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины также атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод в Севастополе. В результате произошел пожар, пострадали 24 человека. Предварительно, повреждены два корабля, находившиеся на ремонте.

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