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09:13, 13 сентября 2023Россия

Стало известно о погибших при атаке ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе

SHOT: два человека погибли при атаке ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Два человека погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на судоремонтный завод в Севастополе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Также стало известно, что число пострадавших в результате ракетного удара выросло до 26 человек. Все они — сотрудники завода.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали крылатыми ракетами Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, из-за чего начался пожар. Предварительно, повреждены два корабля, находившиеся на ремонте.

Кроме того, Минобороны России сообщило, что три безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота в Севастополе. Все украинские надводные беспилотники уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».

Утром 13 сентября также стало известно беспилотнике, сбитом средствами противовоздушной обороны в Канаковском округе Тверской области. Целью дрона мог быть Редкинский опытный завод, занимающийся производством химической продукции для авиационной и космической промышленности. Обломки летательного аппарата упали на склад, арендованный компанией «Спецнефтьпродукт». Повреждена пустая цистерна и окна в здании завода.

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    Константин Лысяков
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