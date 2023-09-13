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07:55, 13 сентября 2023Россия

Пожар после ракетной атаки на Севастополь сняли на видео

В сети появились кадры начавшегося после ракетной атаки на Севастополь пожара
СюжетВзрыв в Севастополе

В сети появились кадры пожара, который возник после ракетной атаки на Севастополь. Их публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах, по предварительным данным, горит судостроительный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Видны языки пламени и черный дым.

ВСУ атаковали Севастополь в ночь на среду,13 сентября. По информации Минобороны, Украина выпустила 10 крылатых ракет, семь из которых сбила система противовоздушной обороны, а также пыталась атаковать тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота. Повреждения получили два находящиеся на ремонте корабля.

Целью ракетной атаки ВСУ был судоремонтный завод имени Орджоникидзе — там начался пожар. Пострадали 24 человека, состояние четырех из которых врачи оценивают как средней степени тяжести. В сети также появился снятый на камеру момент мощного взрыва в Севастополе.

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    Анастасия Шейкина
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