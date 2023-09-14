Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причина приостановки движения не уточняется.

При этом ранее в канале отмечалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

13 сентября движение на мосту приостанавливали трижды.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что движение по поврежденной в результате теракта в июле автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября. По его словам, установка пролетного строения на проектную отметку полностью завершена, осталось положить асфальт, ограждения, сделать разметку и освещение.