Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час после перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

По данным на момент публикации, в очереди со стороны Тамани стоит 120 автомобилей, а в очереди со стороны Керчи — 450 транспортных средств. Ожидание оценивают примерно в два часа.

О перекрытии движения по Крымскому мосту стало известно 19 сентября в 08:49. Причины остановки движения при этом не уточнялись. Находящихся в зоне досмотра водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта на Крымском мосту также перекрывали 17 сентября. Весь следующий день затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось.

14 сентября открыли движение автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что конструкцию удалось восстановить раньше запланированного срока.