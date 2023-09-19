Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:34, 19 сентября 2023Среда обитания

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после перекрытия

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час после перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

По данным на момент публикации, в очереди со стороны Тамани стоит 120 автомобилей, а в очереди со стороны Керчи — 450 транспортных средств. Ожидание оценивают примерно в два часа.

О перекрытии движения по Крымскому мосту стало известно 19 сентября в 08:49. Причины остановки движения при этом не уточнялись. Находящихся в зоне досмотра водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта на Крымском мосту также перекрывали 17 сентября. Весь следующий день затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось.

14 сентября открыли движение автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что конструкцию удалось восстановить раньше запланированного срока.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В России стали находить дроны ВСУ с таймерами самоуничтожения

    Россияне массово устремились в Китай

    Госпитализированный Игорь Николаев перенес операцию на сердце

    Вратарь сборной России объяснил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Приезжий обманул московскую пенсионерку на два миллиона рублей и был задержан

    Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

    Генерал ФСБ назвал главную особенность украинских вербовщиков

    Эрдоган резко ответил перебивавшей его журналистке американского телеканала

    Журова высказалась о переходе российского конькобежца-чемпиона в Польшу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости